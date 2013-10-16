9-летняя девочка тяжело травмировалась на физкультуре

В Одессе прокуратура начала уголовное производство по факту получения тяжелых травм 9-летним ребенком на уроке физкультуры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одессы, в ноябре прошлого года в одной из общеобразовательных школ Приморского района города на уроке физического воспитания по заданию учителя физкультуры 9-летняя школьница выполняла упражнения на «шведской стенке». Во время исполнения задания девочка потеряла равновесие и сорвалась вниз.

Вследствие падения она получила телесные повреждения в виде перелома теменной кости, закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга. Установлено, что травмы ребенок получил из-за того, что место выполнения физических упражнений под «шведской стеной» не было оборудовано страховочными матами.

«Прокуратурой Одессы проведена проверка соблюдения законодательства по предупреждению травматизма во время учебно-воспитательного процесса, которая завершилась 2 недели назад. По результатам проверки 14 октября начато уголовное производство по ч.1 ст. 137 УК У(ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей)», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, прокуратура Одессы выявила многочисленные нарушения учебными заведениями Приморского района законодательства о принятии мер для предотвращения детского травматизма во время учебно-воспитательного процесса. В связи с этим, прокуратурой внесено представление в департамент образования и науки Одесского городского совета.