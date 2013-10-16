В Антраците два человека отравились угарным газом

В Антраците Луганской области от отравления угарным газом умерли мать и сын.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, 15 октября в 12:00 в собственном доме без внешних признаков насильственной смерти выявлены трупы 74-летней владелицы и ее 45-летнего сына. Предварительно установлено, что причиной смерти стало отравление угарным газом в результате нарушения правил эксплуатации печного отопления.

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ч. 2 ст. 270 УКУ (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Проводится проверка.