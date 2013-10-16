В Антраците два человека отравились угарным газом
13:52, 16 октября 2013Новости регионов
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Умерли мать и сын
В Антраците Луганской области от отравления угарным газом умерли мать и сын.
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, 15 октября в 12:00 в собственном доме без внешних признаков насильственной смерти выявлены трупы 74-летней владелицы и ее 45-летнего сына. Предварительно установлено, что причиной смерти стало отравление угарным газом в результате нарушения правил эксплуатации печного отопления.
Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по ч. 2 ст. 270 УКУ (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).
Проводится проверка.
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