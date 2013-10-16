Кировоградщина: нашли детей, которые не вернулись из школы

В Кировоградской области больше 13 часов искали детей, которые вчера не вернулись домой из школы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в области, 15 октября в 21:30 в службе спасения «101» поступило сообщение о том, что работникам Новоархангельского райотдела УМВД в области необходима помощь для поиска мальчика 2004 г.р.из села Ржеве Новоархангельского района, который после уроков в школе соседнего села Скалевские Хутора не вернулся домой.

16 октября около 8 часов утра поступила информация о том, что после уроков домой не вернулась 8-летняя девочка, жительница села Скалевские Хутора. Около 15:30 учителя видели обоих детей, которые вместе шли из школы.

Сегодня в 10.45 обоих детей в удовлетворительном состоянии на автодороге между пгт Новоархангельск и с. Скалевские Хутора нашли местные жители. Дети переданы работникам милиции.

По информации правоохранителей, дети пока не рассказывают о причинах их ухода из дома. В момент, когда их нашли, дети шли по дороге.

К поискам от районного отдела милиции привлекалось 10 человек личного состава, от местного пожарно-спасательного подраздела – 6 человек личного состава.