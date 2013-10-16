Двое подростков на Херсонщине отравились грибами

В Херсонской области двое девушек-подростков госпитализированы с отравлением грибами.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Херсонской области, в реанимационное отделение Великоалександровской районной больницы были доставлены две девушки 14-ти и 16-ти лет, жительницы села Давыдов Брод, с диагнозом "отравление грибами".

По состоянию на утро среды, 16 октября, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

В сообщении УГСЧС также указывается, что с начала сезона в медицинские учреждения области с отравлением грибами попали 28 человек , из которых 6 детей. Уже зафиксировано 3 смертельных случая.