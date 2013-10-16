Во Львове «Жигули» на переходе сбили 2-х школьников

Во Львове в результате ДТП на пешеходном переходе пострадали двое школьников.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ в Львовской области, ДТП случилось вчера, 15 октября, около 16.45 на улице Виговского во Львове.

29-летний львовянин, находясь за рулем автомобиля «Жигули», сбил двух 12-летних мальчиков, которые переходили дорогу на «зебре». В результате оба школьника получили травмы головы.

Как отмечается в сообщении, с начала года в городе Львове в результате ДТП были травмированы 68 детей и погибли трое несовершеннолетних.