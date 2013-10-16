Херсонщина: двое детей отравились неизвестным ядом

В Херсонской области двое малолетних детей отравились неизвестным ядом.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Херсонской области, указанное событие произошло во вторник, 15 октября, в городе Каховка, ориентировочно в 18:00.

Сообщается, что местные жители обнаружили на ул. Мелиораторов в бессознательном состоянии двух детей: 6-летнюю девочку и 3-летнего мальчика.

Детей доставили в реанимацию Каховской центральной районной больницы. Предварительный диагноз - "отравление неизвестным ядом". Сейчас дети находятся в тяжелом состоянии. По данному факту милиция проводит проверку.