Херсонщина: двое детей отравились неизвестным ядом
11:42, 16 октября 2013Новости регионов
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В бессознательном состоянии
В Херсонской области двое малолетних детей отравились неизвестным ядом.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Херсонской области, указанное событие произошло во вторник, 15 октября, в городе Каховка, ориентировочно в 18:00.
Сообщается, что местные жители обнаружили на ул. Мелиораторов в бессознательном состоянии двух детей: 6-летнюю девочку и 3-летнего мальчика.
Детей доставили в реанимацию Каховской центральной районной больницы. Предварительный диагноз - "отравление неизвестным ядом". Сейчас дети находятся в тяжелом состоянии. По данному факту милиция проводит проверку.
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