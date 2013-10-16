В Луганской области 6 человек отравились грибами
10:54, 16 октября 2013Новости регионов
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В том числе ребенок 2009 г.р.
В Стаханове (город Ирмино) Луганской области шесть человек госпитализированы в результате отравления токсинами дикорастущих грибов.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в первом случае госпитализированы четыре человека, в том числе ребенок 2009 г.р., во втором - госпитализированы два человека.
Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в больницах Луганска и Стаханова.
Происшествие находится на контроле Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области.
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