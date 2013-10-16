В Донецкой области от отравления газом погибли 3 чел.
09:36, 16 октября 2013Новости регионов
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В неработающей шахте
Вчера в Шахтерске Донецкой области в неработающей шахте 1-6 ООО ”Комплекс” погибли три работника.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в одном месте погибли два человека, в другом, на расстоянии 1,5 км - один человек.
Тела погибших подняты на поверхность. Предварительная причина смерти – отравление рудничным газом. По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.
На месте происшествия работали три отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.
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