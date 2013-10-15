В Сумской области в поле нашли боеприпасы времен ВОВ

В Сумской области спасатели уничтожили 30 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, 14 октября в поле на расстоянии около 3 км от жилых домов села Шиловское Роменского района во время проведения земляных работ, житель села Пустовойтовка обнаружил три предмета, внешне похожих на взрывчатку, и сразу позвонил в службу спасения «101».

Пиротехническое отделение Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, которое прибыло на место происшествия, установило, что это три артиллерийских снаряда калибра 76 мм времен ВОВ.

Во время контрольной проверки местности пиротехники обнаружили еще 27 снарядов.

Пиротехники ГСЧС Украины извлекли опасные находки, тщательно обследовали прилегающую территорию, транспортировали взрывоопасные предметы специальным автомобилем на площадку подрыва, где в 15 часов они были успешно уничтожены.