В Николаеве без отопления остались жители центра города
16:17, 15 октября 2013Новости регионов
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Из-за аварии на теплосети
В Николаеве из-за аварии на теплосети по ул. Московской вечером понедельника, 14 октября, центральная часть города была отключена от теплоснабжения, говорится в официальном сообщении Николаевского городского совета.
В частности, без тепла остались 53 жилых дома, две школы, колледж, училище и областной дом творчества, а также два лечебных учреждения, библиотека и шахматный клуб.
В мэрии не уточняют, когда планируется возобновить теплоснабжение в центре Николаева.
Как сообщал УНИАН, отопительный сезон в Николаеве начался 4 октября.
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