В Николаеве без отопления остались жители центра города

В Николаеве из-за аварии на теплосети по ул. Московской вечером понедельника, 14 октября, центральная часть города была отключена от теплоснабжения, говорится в официальном сообщении Николаевского городского совета.

В частности, без тепла остались 53 жилых дома, две школы, колледж, училище и областной дом творчества, а также два лечебных учреждения, библиотека и шахматный клуб.

В мэрии не уточняют, когда планируется возобновить теплоснабжение в центре Николаева.

Как сообщал УНИАН, отопительный сезон в Николаеве начался 4 октября.