В Киеве "ворожка" выманила у женщины почти 430 тыс. грн

Прокуратура Святошинского района совместно с работниками милиции разоблачила 66-летнюю ворожку, которая при помощи мошеннической схемы выманила у доверчивой клиентки почти 430 тыс. гривен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Святошинского района города Киева, установлено, что впервые злоумышленница встретилась со своей жертвой еще в 2001 году. Во время разговора гадалка сообщила женщине о якобы существовании у нее родного брата. Поверив словам мошенницы и находясь под ее воздействием киевлянка согласилась посылать деньги своему несуществующему родственнику.

На просьбу потерпевшей устроить ей встречу с братом, ворожка отвечала, что у него проблемы с законом и он вынужден постоянно скрываться, поэтому общение с ним возможно лишь при помощи СМС-сообщений.

В дальнейшем доверчивая женщина неоднократно получала на свой мобильный телефон сообщения, якобы присланные ее братом с просьбой финансово помочь ему. В действительности же все сообщения посылали сообщники гадалки.

В целом за время этой аферы мошеннице удалось выманить у 60-летней киевлянки почти 430 тыс. гривен.

Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах).

В ходе проведения следственных действий милиция изъяла вещественные доказательства, а именно деньги и мобильный телефон, с которого поступали СМС-сообщения.

Сейчас устанавливаются другие факты мошенничества, к которым может быть причастна подозреваемая.