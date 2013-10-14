В Киеве 4 посетителей ТРЦ отравились неизвестным веществом

В Киеве четыре человека госпитализированы из торгово-развлекательного центра в результате отравления химическими веществами.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, сегодня около 2.00 в одном из ТРЦ четверо посетителей отравились неизвестным веществом.

Бригады скорой помощи с предварительным диагнозом «отравление парами бытовой химии» пострадавших госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работники химико-радиологической лаборатории аварийно- спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в г. Киеве провели замеры воздуха на наличие химических веществ. На момент проведения замеров уровень кислорода находился в пределах нормы, говорится в сообщении.