В тамбуре поезда «Гречаны-Жмеринка-Киев» нашли мину

В Винницкой области обезврежена мина времен Великой Отечественной войны, которая была найдена проводником в поезде «Гречаны-Жмеринка-Киев».

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

Согласно сообщению, 14 октября в 7 часов 25 минут в дежурную часть милиции поступило сообщение о том, что в поезде №832 сообщением «Гречаны-Жмеринка-Киев» в тамбуре одного из вагонов проводник обнаружила черный пакет с предметом внешне похожим на мину времен ВОВ. Опасный предмет женщина вынесла на перрон и известила машиниста и директора вокзала.

На место события немедленно прибыли специалисты взрыво-технической службы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД, которые обследовали опасный предмет. Тщательным образом осмотрев содержание пакета, выяснилось, что найденный предмет – противотанковая фугасная мина без подрывника. По всем признакам ее кто-то недавно выкопал из земли.

Пока милиционеры-взрывотехники осматривали находку, работники правопорядка приняли все меры безопасности, а поезд отправился по своему маршруту.

Мина уничтожена подрывщиками.