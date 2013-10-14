В Севастополе спасатели помогли обесточенному Дому ребенка

В Севастополе спасатели ГСЧС помогли отключенному от электроэнергии Дому ребенка, где один ребенок находился в тяжелом состоянии - был подключен к аппарату отсасывания мокрот.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС Украины в городе Севастополе, в прошлую субботу вечером в Нахимовском районе из-за аварии произошло отключение электричества.

Сотрудники Дома ребенка обратились за помощью в службу спасения, потому что один ребенок находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату отсасывания мокрот.

Спасатели Государственной пожарно-спасательной части №2 по охране Нахимовского района в кратчайшие сроки прибыли в Дом ребенка и подключили генератор, чтобы обеспечить аварийное энергоснабжение здания.

«Нам необходимо, чтобы постоянно функционировал электроотсасываетль - в этом нуждается состояние одного ребенка. В связи с тем, что произошло отключение электричества на неопределенный срок, мы обратились в службу спасения за помощью», - рассказала невролог Дома ребенка Людмила Езерская.

По ее словам, «пожарные приехали очень быстро и подключили генератор электричества, к тому же позаботились о том, чтобы провести провод, не потревожив детей и не открывая окон».

Врач добавила, что наличие собственного генератора помогло бы нам в будущем избежать таких ситуаций.