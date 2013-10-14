В Ривне почтили память руководителя украинского Красного Креста

В Ривне сегодня открыли мемориальную доску в честь известной деятельницы национально-освободительного движения Украины Харити Кононенко.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Харитя Кононенко в 1941-1943 годах была одним из руководителей легального Украинского Красного Креста на Волыни с ячейкой в Ривне. 16 июля 1943 она была арестована немцами за сотрудничество с ОУН и УПА. 15 октября 1943 года в числе около 500 арестованных расстреляна в ривненской тюрьме.

Доска размещена на доме, где в годы войны располагалась организация Украинского Красного Креста. Он находится в центральной части областного центра в двухстах метрах от места казни Харити Кононенко.

Сейчас в помещении бывшей тюрьмы организовано развлекательное заведение с бильярдным залом. Завтра городская организация общества «Просвита» при поддержке городской власти планирует провести акцию, во время которой посетителям развлекательного заведения будут раздавать информационные материалы о том, что в этом помещении когда-то была пролита кровь украинских патриотов.