В Киеве открыли социальный центр "Наши дети"

Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле принял участие в открытии социального центра «Наши дети» в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, Фюле присоединился к церемонии открытия социального центра «Наши дети» и назвал центр «дворцом XXI века заботы о детях и отношений между Украиной и ЕС».

«Украина была мне больше известна с точки зрения ориентиров. Я увидел очень много офисов в Киеве, Ялте и других украинских городах, но то, что я увидел здесь, это правильный способ напомнить мне – что наши отношения с Украиной это не только ориентиры, это вдохновение», - сказал Еврокомиссар. Обращаясь к организаторам мероприятия, он добавил: «Вы вдохновляете нас на то, чтобы мы принесли в Украину те принципы и те ценности, которые мы поддерживаем в ЕС. В то время, когда мы занимаемся выполнением наших ориентиров, вы делаете практическую работу».

Проект «Наши дети» оказывает поддержку киевским детям и семьям, оказавшимся в трудном положении, имеет целью предотвратить маргинализацию детей в условиях роста без родительской опеки. Центр рассчитан на проживание 78 детей, реализует проект немецко-польско-украинское общество.