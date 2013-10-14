Черкащина: мужчина выкопал на огороде 14 гранат времен войны
11:19, 14 октября 2013Новости регионов
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Спасатели обезврежены
В селе Надточаевка Шполянского района Черкасской области в огороде местного жителя работники пиротехнической группы аварийно-спасательного отряда спецназначения выкопали и обезвредили 14 гранат времен Великой Отечественной войны.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, мужчина при подготовке огорода к пахоте, выкопал два граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Об опасной находке он сообщил спасателям. На следующий день работники пиротехнической группы аварийно-спасательного отряда спецназначения нашли на огороде у крестьянина еще 12 гранат времен войны.
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