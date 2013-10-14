В Виннице школьница порезала ножом свою подругу

В Виннице госпитализирована 15-летняя девушка, которую ножом ранила ее подруга.

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

Как отмечается в сообщении, четыре года девушки были подругами, но в последнее время отношения между ними ухудшились. Начались ревность и публичные оскорбления на страницах соцсетей. В тот день одна из них решила не выяснять отношения виртуально, а поговорить с подругой. Позвонила и пригласила на разговор тет-а-тет. Та согласилась, но разговор перешел в ссору, затем в драку, во время которой одна из девушек ножом травмировала подругу.

Мужчина, ставший свидетелем происшествия, вмешался и разнял девушек. Потерпевшая немедленно позвонила матери, вызвали «скорую». 15-летняя ученица десятого класса одной из винницких школ госпитализирована в больницу с телесными повреждениями в виде ножевого ранения брюшной стенки, резаных ран плеча и предплечья, говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделом милиции открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 125 УК Украины (умышленно легкое телесное повреждение).

Проводится расследование.