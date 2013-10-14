В Виннице школьница порезала ножом свою подругу
11:11, 14 октября 2013Новости регионов
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Из-за оскорблений в соцсетях
В Виннице госпитализирована 15-летняя девушка, которую ножом ранила ее подруга.
Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.
Как отмечается в сообщении, четыре года девушки были подругами, но в последнее время отношения между ними ухудшились. Начались ревность и публичные оскорбления на страницах соцсетей. В тот день одна из них решила не выяснять отношения виртуально, а поговорить с подругой. Позвонила и пригласила на разговор тет-а-тет. Та согласилась, но разговор перешел в ссору, затем в драку, во время которой одна из девушек ножом травмировала подругу.
Мужчина, ставший свидетелем происшествия, вмешался и разнял девушек. Потерпевшая немедленно позвонила матери, вызвали «скорую». 15-летняя ученица десятого класса одной из винницких школ госпитализирована в больницу с телесными повреждениями в виде ножевого ранения брюшной стенки, резаных ран плеча и предплечья, говорится в сообщении.
По данному факту следственным отделом милиции открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 125 УК Украины (умышленно легкое телесное повреждение).
Проводится расследование.
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