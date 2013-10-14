В Одесской области ликвидировали аммиачное облако

Сегодня в 17:33 произошла авария на причале № 3 порта Южный. При загрузке южнокорейского судна «Газкалумбия» аммиаком, произошел прорыв трубопровода. По предварительным данным, вытекло около 200 л аммиака, в результате чего образовалась аммиачное облако.

Об этом сообщает сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

На месте происшествия уже через 3 минуты работали сотрудники ДСНС Припортового завода 3 единицах техники.

Спасатели установили 2 стационарных лафетных ствола и 30-ти метровый коленчатый подъемник для осаждения аммиачного облака. На помощь были направлены 5 единиц техники из г.Одессы и г Южного. Со стороны моря облако осаждали 3 пожарных катера: «Иванов», «Базальт», «Яковцев» порта Южный. К ликвидации аварии подключились ВГСО Припортового завода, говорится в сообщении.

В 18:30 облако осадили, сейчас проводятся регламентные работы по ликвидации аварии, проверяются и затягиваются все фланцевые соединения. Жертв и пострадавших нет. Ситуация не угрожает персоналу порта и завода, населению г.Южный и г.Одессы. На месте работает мобильная оперативная группа ГУ ДСНС Украины в Одесской области.