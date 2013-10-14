Донетчина: машина врезалась дерево - погибли 4 человека

Вчера в 10.40 возле с. Оленевка Волновахского района Донецкой области на 148-м км автодороги Донецк – Мариуполь легковой автомобиль Chery Elara врезался в дерево на обочине, в результате чего погибли четыре человека.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

На месте работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Донецкой области.