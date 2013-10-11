В Черкассах без тепла осталось 29 многоэтажек, школа, детсад

Сегодня в Черкассах в микрорайоне "Таможня" прорвало магистральную теплотрассу, в результате чего без тепла остались 29 многоэтажных домов, школа и детсад.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, в связи с прорывом на магистральной теплотрассе Черкасской ТЭЦ, который возник вблизи дома по ул. Героев Сталинграда, 18, без тепла остались 29 многоэтажных жилых домов микрорайона «Таможня», гимназия №31 и детсад №90.

Сейчас на аварийном участке магистральной сети работают бригады Черкасской ТЭЦ, которые пытаются ликвидировать прорыв. Ожидается, что сегодня вечером трубы начнут заполнять теплоносителем. Авария произошла из-за изношенности теплотрассы.