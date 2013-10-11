Ахметов даёт более $250 тыс на обучение детей

Сегодня, 11 октября 2013 года, Григорьевская Международная Школа в Донецке объявила о начале набора учеников на 2014-2015 учебный год. Особенностью школы станет одновременное получение ее выпускниками дипломов украинского и международного образца, что позволит им продолжать обучение в ведущих вузах Украины, Европы и США. В то же время, для детей, чьи родители не смогут оплачивать обучение, будут выделяться Ахметовские стипендии – финансировать их будет собственный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины».

Запланировано, что в первый год Фонд Ахметова обеспечит 20 стипендий на общую сумму более четверти миллиона долларов. На второй год будет обеспечено 50 стипендий. К пятому году работы школы запланировано всего 84 Ахметовских стипендии - на сумму 1 млн. 92 тысячи долларов. Получать Ахметовские стипендии смогут дети возраста от 9 до 13 лет с хорошими академическими результатами. В первый год работы школы Ахметовские стипендии будут получать дети погибших шахтеров.

«Мы считаем, что в первый год работы Григорьевской Международной Школы необходимо помочь семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. А поскольку Донецк – шахтерская столица, то мы приняли решение в первый год выдавать стипендии детям погибших шахтеров. Думаем, это будет справедливо», - сообщил директор Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Анатолий Заболотный.

По его словам, также будут выделяться стипендии для детей с особыми физическими потребностями. В школе созданы все условия для таких детей, в соответствии с европейскими стандартами: «У нас есть возможности поддерживать инклюзивное образование. Мы будем стремиться развивать и поддерживать такую культуру в учебных заведениях Украины», - добавил Анатолий Заболотный.

Для выбора стипендиатов будет создан независимый и прозрачный Стипендиальный Комитет. Он будет состоять из 3-4 человек – «внешних» авторитетных экспертов в сфере образования из Донецка и из международных институций.

Процесс отбора детей на стипендиальные места будет состоять из 7 этапов: подача заявки и документов; тестирование и интервьюирование детей и родителей, с участием представителей Стипендиального Комитета. Окончательное решение будет приниматься Комитетом после рассмотрения досье претендентов и личного собеседования с ними.

Набор претендентов на получение Ахметовской стипендии начнется с января 2014 года. К этому времени подробная информация о критериях, процессе набора и членах Стипендиального Комитета будет доступна на сайте школы www.grigorivska.com.

Прием документов в Григорьевскую Международную Школу для всех желающих начнется 14 октября 2013 года. Для поступления в Григорьевскую Международную Школу детям необходимо будет пройти тестирование и интервью. С подробной информацией о процедуре набора можно ознакомиться на сайте и в представительском офисе школы.

Справка о школе:

Григорьевская Международная Школа – это частная школа международного образца, которая будет отличаться усиленным обучением иностранным языкам, современным оснащением, качественной учебной и спортивной базами. Проект осуществляется по инициативе СКМ в партнерстве с компанией «Укринвест».

Количество рабочих мест: 110

Количество учебных мест: 600 (200 в 2014-2015 учебном году)

Начало набора студентов: 14 октября 2013 года

Открытие школы: 1 сентября 2014 года

Сайт школы: www.grigorivska.com