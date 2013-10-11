В Николаеве открыли первую очередь спортгородка
Стоимостью более 9 млн грн
В Николаеве в пятницу, 11 октября, состоялось торжественное открытие первой очереди спортивного городка на территории парка Победы.
Как передает корреспондент УНИАН, в открытии принял участие министр образования и науки Дмитрий Табачник, представители местной власти, ректора, преподаватели и студенты николаевских вузов.
"В этом году во всей системе образования ваш спортивный комплекс - самое масштабное сооружение", - сказал Табачник.
Стоимость объекта всего составит порядка 20 млн грн, в первую очередь вложено уже более 9 млн грн.
Первая очередь включает в себя стадион на 4,6 тыс. мест с современным футбольным полем и 6 беговыми дорожками, покрытие которых соответствует мировым стандартам.
Кроме того, уже готово административное здание с раздевалками, тренажерным залом и т.д., а также скейтпарк и детская игровая площадка.
Также в пятницу была открыта Аллея Олимпийской славы на территории спортгородка.
Сдача второй очереди запланирована на 2014 год.
Как сообщил губернатор Николаевской области Николай Круглов, вторая очередь комплекса будет включать фехтовальную школу, а также крытый стадион для игровых видов спорта.
Строительство спортгородка было начато в 2012 году.
Финансирование объекта смешанное: средства поступают из государственного бюджета, местных бюджетов, а также от спонсоров.