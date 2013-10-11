В Одесской области будут судить опекуна 4-х детей

В Одесской области начато уголовное производство в отношении опекуна четырех детей, использовавшего социальную помощь 200 тыс. грн на личные нужды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, установлено, что в течение трех лет житель Саратского района использовал государственную социальную помощь в сумме свыше 200 тыс. грн на собственные нужды, не связанные с содержанием вверенных ему малолетних детей.

«Опекун не создал для детей надлежащие бытовые условия, не обеспечил их соответствующий уход, воспитание, обучение и развитие. Более того, мужчина находится на профилактическом учете лиц, совершающих насилие в семье. В настоящее время дети направлены в центр социально-психологической реабилитации», - сообщили в пресс-службе.

Прокурор Саратского района на текущей неделе начал уголовное производство по ст. 167 УКУ (злоупотребление опекунскими правами).

В ходе досудебного расследования будут выяснены обстоятельства невыполнение опекуном своих обязанностей, приведших к негативным последствиям для детей. Также будет дана оценка действиям правонарушителя и бездеятельности представителей местных властей.