Во Львове спасатели нашли тело мальчика

15:53, 11 октября 2013
Новости регионов
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Упал в канализационный колодец

Спасатели нашли тело мальчика, который вчера, 10 октября, упал в канализационный колодец на улице Широкой во Львове.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН начальник пресс-центра ГУ ГСЧС во Львовской области Павел Василенко.

Он сообщил, что тело мальчика было обнаружено в канализационном коллекторе в микрорайоне Левандовка в1,5 км от места его падения.

Он отметил, что сегодня в период с 14.00 уровень воды в коллекторе снизился, что позволило спасателям повторно осмотреть сложные участки коллектора. В одном из мест было нагромождение мусора, которое разобрали спасатели и в нем обнаружили тело погибшего мальчика.

Как сообщал УНИАН, 10 октября по улице Широкой, 86 во Львове из-за плохо закрепленной металлической крышки коллектора в канализационный колодец провалился ребенок.

В этот же день при процессуальном руководстве прокуратуры Зализничного района Львова начато досудебное расследование уголовного производства по факту служебной небрежности должностных лиц ЛГКП «Водоканал», на балансе которого находится коллектор.

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