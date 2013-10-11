На Буковине мужчину укусила змея
15:24, 11 октября 2013Новости регионов
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Когда он собирал грибы
10 октября в травматологическое отделение Выжницкой центральной районной больницы госпитализирован житель села Подзахаричи Путильского района 1989 года рождения с диагнозом укус змеи в руку.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС Украины в Черновицкой области, травму буковинец получил во время сбора грибов. На данный момент он находится в районной больнице. Состояние потерпевшего средней тяжести.
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