В Луганске школьные каникулы пройдут 14-20 октября

В Луганске согласно приказу Департамента образования и молодежи Луганского городского совета осенние каникулы школьников пройдут с 14 по 20 октября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганского городского совета.

Кроме того, 10 октября исполком Лисичанского горсовета продлил в школах города каникулы, начавшиеся 30 сентября, до 20 октября «в связи с проведением в школах города пуско-наладочных работ на системах теплоснабжения».

Также по данным Департамента образования и науки, молодежи и спорта Луганской облгосадминистрации, на каникулах с 8-го октября школы Беловодского района. С 14-го начнутся каникулы у школьников Стаханова и Старобельска, а с 15 октября – у школьников Красного Луча.

Школьники всех остальных территорий области уйдут на каникулы с 28 октября.