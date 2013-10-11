В Луганске школьные каникулы пройдут 14-20 октября
В области начнутся с 28 октября
В Луганске согласно приказу Департамента образования и молодежи Луганского городского совета осенние каникулы школьников пройдут с 14 по 20 октября.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганского городского совета.
Кроме того, 10 октября исполком Лисичанского горсовета продлил в школах города каникулы, начавшиеся 30 сентября, до 20 октября «в связи с проведением в школах города пуско-наладочных работ на системах теплоснабжения».
Также по данным Департамента образования и науки, молодежи и спорта Луганской облгосадминистрации, на каникулах с 8-го октября школы Беловодского района. С 14-го начнутся каникулы у школьников Стаханова и Старобельска, а с 15 октября – у школьников Красного Луча.
Школьники всех остальных территорий области уйдут на каникулы с 28 октября.