В Донецкой области пиротехники уничтожили 6 мин

14:37, 11 октября 2013
Новости регионов
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И 27 гранат времен ВОВ

В Волновахском районе Донецкой области вблизи поселка Ольгинка были обнаружены и уничтожены пиротехниками 33 боеприпаса времен Великой Отечественной войны: 6 минометных мин калибром 210 мм и 27 ручных гранат Ф-1.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды главного управления ГСЧС в Донецкой области, боеприпасы были обнаружены вечером 10 октября на открытой территории, затем они были изъяты и уничтожены.

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