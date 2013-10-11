В Донецкой области пиротехники уничтожили 6 мин

В Волновахском районе Донецкой области вблизи поселка Ольгинка были обнаружены и уничтожены пиротехниками 33 боеприпаса времен Великой Отечественной войны: 6 минометных мин калибром 210 мм и 27 ручных гранат Ф-1.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды главного управления ГСЧС в Донецкой области, боеприпасы были обнаружены вечером 10 октября на открытой территории, затем они были изъяты и уничтожены.