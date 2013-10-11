Во Львове вторые сутки продолжаются поиски мальчика

Во Львове спасатели вторые сутки продолжают поиски мальчика, который упал в канализационный коллектор по улице Широкой.

Как сообщил УНИАН директор львовского городского коммунального предприятия „Львовводоканал” Валентин Вольский, спасатели работали целую ночь. Сегодня коллектор будут проходить повторно.

«Поиски продолжаются. Работает аварийная спасительная водолазная служба. Сейчас проходим очистительные сооружения. Будем повторно возвращаться на Левандовку и проходить по коллектору по улице Широкой до очистительных сооружений. Протяженность канализационного коллектора, который прошли спасательные службы, составляет почти 15 км”, - рассказал Валентин Вольский.

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, по уточненным данным, 10 октября в 11.13 во Львове недалеко от дома №86а по улице Широкой мальчик в возрасте около 2,5 лет упал в отверстие канализационного коллектора глубиной 6 м, крышка люка которого была ненадежно закреплена.

Несчастный случай произошел во время прогулки двух детей - братика и сестренки - в сопровождении бабушки.

На место происшествия оперативно прибыли спасательные подразделения ГУ ГСЧС Украины во Львовской области, три кареты скорой медицинской помощи, аварийные бригады ЛГКП «Львовводоканал», работники милиции и ответственные должностные лица города Львова и области. К поискам ребенка привлечено 20 работников ЛГКП «Львовводоканал» и 52 спасателя (шесть пожарно-спасательных подразделений и мобильная оперативная группа). Работы усложнены сильным течением стоков. Поиски проводились непрерывно.

Как уточнили УНИАН в ГУ ГСЧС во Львовской области, предварительно сообщалось, что мальчик гулял с отцом. Выяснилось, что ребенок гулял с бабушкой, которая держала за руку девочку, а мальчик отбежал и наступил на крышку канализационного коллектора, которая перевернулась. Случайным свидетелем стал мужчина, который бросился спасать ребенка, но не смог. Его достали спасатели, мужчина находился в шоковом состоянии от увиденного, а бабушка от волнения ничего не могла объяснить. Ранее сообщалось, что спасать мальчика бросился его отец.

По оценкам специалистов, спасти мальчика шансов мало, поскольку колодец, в который он упал, имеет сильное течение, которое сносит даже взрослых мужчин-спасателей. Кроме того, этот отрезок – не просто коллектор, а это фекальный коллектор и человек без спецсредств не выдерживает длительного пребывания в нем.