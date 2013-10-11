В Киеве отапливается уже 96% жилых домов

По состоянию на 7:30 утра 11 октября в Киеве отапливается уже 10,5 тыс. (96,1%) жилых домов, в то время как показатель подключения жилья к отоплению на всей территории Украины составляет 98,2%.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион).

Согласно сообщению, в 18 областях Украины уже отапливается 100% жилого фонда и объектов социальной сферы.

Больше всего не подключенных к теплу жилых домов на утро 11 октября было в Севастополе (980), а также - в Луганской и Киевской областях – 779 и 607 домов соответственно.

Всего по стране без тепла остаются порядка 3 тыс. жилых домов.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул дал задание ускорить подключение объектов социальной сферы и жилых домов к отоплению в связи с аномально холодной осенью.

В начале октября премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что отопительный сезон можно начинать во всех регионах страны, поскольку энергоресурсов на осенне-зимний период заготовлено достаточно.