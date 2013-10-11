Харькову грозит техногенная катастрофа: в воздухе аммиак

В харьковском городском управлении ГосЧС предупредили о возможной техногенной катастрофе из-за угрозы утечки более 1,5 т аммиака на территории заброшенного предприятия "Аркадия", пишет Сегодня . На территории складского комплекса уже отметили высокую насыщенность воздуха аммиаком и предупредили, что авария может нанести ущерб жизни и здоровью населения.

Всего в технологических процессах на "Аркадии" использовалось 1,8 тонн опасного газа. Сколько аммиака на территории комплекса находится сейчас, неизвестно. Спасатели сетуют на то, что территория два года фактически не охранялась. Сейчас этим занимается охранная фирма, нанятая финансовым учреждением, в залоге которого находится имущество заброшенного предприятия.

Представители учреждения заявили, что 600 тысяч гривен, необходимые для утилизации аммиака, для них неприемлемая сумма, и они готовы оплатить ее лишь частично.

Следует отметить, что рядом с опасным комплексом находятся предприятие по переработке пищевых продуктов и детская больница. Точное количество утечки аммиака должна установить специальная комиссия.