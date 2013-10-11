В Горловке хулиган угрожал ножом медикам

В Горловке Донецкой области работники ГАИ оперативно задержали пьяного хулигана, угрожавшего ножом медперсоналу городской больницы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Горловского горуправления милиции, двое инспекторов дорожно-постовой службы города, находясь на службе, получили от дежурного сообщение о том, что в отделении нейрохирургии городской больницы № 2 неизвестный угрожает ножом медицинскому персоналу. Прибыв на место, сотрудники ГАИ увидели мужчину в нетрезвом состоянии с окровавленным лицом и ножом в руке.

Правоохранители попросили хулигана предъявить документы, но он не успокаивался и даже стал оказывать работникам милиции физическое сопротивление, отмечается в сообщении.

По информации правоохранителей, «ситуация оказалась напряженной, но правоохранители были готовы в любой момент должным образом отреагировать», и в итоге хулигану были надеты наручники, после чего он был доставлен в Центрально-Городской райотдел милиции.

Задержанным оказался 51-летний житель Горловки.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Проводится досудебное расследование.