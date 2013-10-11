В Ивано-Франковске отравились газом ученики медколледжа

В Ивано-Франковске в областную детскую больницу госпитализировано 7 детей из колледжа Национального медицинского университета.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, они отравились газом, который распилил ученик из газового баллончика.

Дети находятся в удовлетворительном состоянии. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.