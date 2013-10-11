В Ивано-Франковске отравились газом ученики медколледжа
09:36, 11 октября 2013Новости регионов
0
Состояние удовлетворительное
В Ивано-Франковске в областную детскую больницу госпитализировано 7 детей из колледжа Национального медицинского университета.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, они отравились газом, который распилил ученик из газового баллончика.
Дети находятся в удовлетворительном состоянии. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter