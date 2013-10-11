В Киеве 2 часа тушили пожар в многоэтажке

В Киеве вчера почти два часа тушили пожар в многоэтажке по ул. Дяченко, 20 б, в Дарницком районе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве, информация о возгорании поступила к спасателям в 15:04.

На помощь жителям 7-этажного дома прибыли спасатели из ближайших Государственных пожарно-спасательных частей, которые эвакуировали 15 человек.

Огонь был полностью ликвидирован в 16.42. Пожаром повреждено около 20 кв. м утеплителя крыши.

Причина пожара и размер нанесенного ущерба устанавливается, говорится в сообщении.