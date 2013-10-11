В Киеве 2 часа тушили пожар в многоэтажке
09:14, 11 октября 2013Новости регионов
1
Причина устанавливается
В Киеве вчера почти два часа тушили пожар в многоэтажке по ул. Дяченко, 20 б, в Дарницком районе.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве, информация о возгорании поступила к спасателям в 15:04.
На помощь жителям 7-этажного дома прибыли спасатели из ближайших Государственных пожарно-спасательных частей, которые эвакуировали 15 человек.
Огонь был полностью ликвидирован в 16.42. Пожаром повреждено около 20 кв. м утеплителя крыши.
Причина пожара и размер нанесенного ущерба устанавливается, говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter