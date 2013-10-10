Во Львове ещё не нашли ребенка, упавшего в коллектор

Прокуратура Львова открыла уголовное производство по факту падения ребенка в канализационный коллектор.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Львова.

При процессуальном руководстве прокуратуры Железнодорожного района Львова по факту служебной халатности должностных лиц львовского городского коммунального предприятия «Водоканал», на балансе которого находится упомянутый коллектор, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Как отмечается в сообщении, по предварительным данным, мальчик провалился в канализационный колодец, наступив на ненадлежащим образом закрепленную металлическую крышку коллектора. В настоящее время на месте происшествия, по улице Широкой, продолжаются спасательно-поисковые работы.

В случае доказания вины указанных должностных лиц им грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Как сообщал УНИАН, сегодня во Львове на улице Широкой (микрорайон Левандовка) мальчик провалился в канализационный колодец. По предварительным данным, трагедия произошла, когда мальчик вместе с отцом шел по улице и, ступив на крышку канализационного колодца, провалился внутрь. Возраст ребенка 2,5-3 года. Спасатели вытянули из канализационного колодца отца мальчика, который бросился спасать малыша, но не смог. Сейчас он находится в шоковом состоянии.