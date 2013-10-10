Во Львове произведут инвентаризацию всех канализационных люков

Во Львове будет произведена инвентаризация каждого канализационного люка города из-за несчастного случая с падением мальчика в канализационный колодец.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам городской председатель Львова Андрей Садовый, который лично побывал на месте падения мальчика в канализационный люк.

«Это большая беда. Мы будем выяснять все детали. Произведем инвентаризацию каждого люка по Львову. То, что произошло сегодня, - это ужасно. Это не подлежит дискуссии. Сегодня нужно найти этого ребенка. Бесспорно, будет открыто уголовное производство по этому факту, будут наказаны все, но сейчас основная задача – искать ребенка. Все силы «Львовводоканала» брошены на то, чтобы найти ребенка», - отметил Андрей Садовый.

Как сообщили УНИАН во Львовском городском совете, мальчика, который упал в канализационный колодец на улице Широкой возле дома №86, до сих пор ищут. К поиску привлечены 15 работников КП «Львовводоканал», работают спасатели.

Как сообщал УНИАН, сегодня во Львове на улице Широкой (микрорайон Левандовка) мальчик провалился в канализационный колодец. По предварительным данным, трагедия произошла когда мальчик вместе с отцом шел по улице и, ступив на крышку канализационного колодца, провалился внутрь. Возраст ребенка 2,5-3 года. Спасатели вытянули из канализационного колодца отца мальчика, который бросился спасать малыша, но не смог. Сейчас он находится в шоковом состоянии.