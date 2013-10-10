В Закарпатье спасли мужчину, который упал в башню

В Ужгородском районе Закарпатской области бойцы областного управления ГСЧС спасли мужчину, который упал в середину водонапорной башни высотой почти 30 метров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе УГСЧС Украины в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, происшествие случилось ночью 10 октября. Около 01:30 в оперативно-спасательную службу Закарпатья сообщили, что в селе Паладь Комаровцы Ужгородского района с высоты около 30 метров упал 35-летний местный житель.

На место происшествия приехали спасатели 14-й Государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда специального назначения областного управления ГСЧС и выяснили, что мужчина упал в середину неработающей водонапорной башни почти с 30-метровой высоты.

При этом, в диаметре труба была достаточно узкой — всего около полутора метра.

«Четверо спасателей, вооружившись специальным оборудованием, спустились к потерпевшему, где обвязали его спасательными веревками и подняли наверх. Дальше бойцы ГСЧС успешно спустили потерпевшего вниз, где его уже ждали медики двух «скорых», - уточнили в пресс-службе.

На момент спасательной операции травмированный находился в шоковом состоянии, но в сознании.

В настоящее время, по данным УГСЧС Украины в Закарпатской области, потерпевший находится в реанимационном отделении Ужгородской центральной городской клинической больницы. «К счастью «верхолаза», он таки родился в рубашке, потому что угрозы его жизни нет. Однако, процесс лечения будет долговременным и тяжелым, ведь мужчина получил политравмы разной степени тяжести», - сообщили в пресс-службе.

Детали и обстоятельства дела, а в первую очередь то, почему мужчина в полночь полез на водонапорную башню, теперь выясняют спасатели.