Во Львове 3-летний ребенок провалился в канализационный колодец

Сегодня во Львове на улице Широкой (микрорайон Левандовка) мальчик провалился в канализационный колодец.

Об этом сообщили УНИАН в ГУ ГСЧС во Львовской области.

По предварительным данным, трагедия произошла, когда мальчик вместе с отцом шел по улице и, ступив на крышку канализационного колодца, провалился внутрь. Сейчас на месте работают подразделения ГУ ГСЧС во Львовской области, спасатели проводят в канализационных коллекторах поиски ребенка.

На место прибыла бригада медиков скорой помощи.

Как уточнили в ГУ ГСЧС во Львовской области, возраст ребенка 2,5 – 3 года. Спасатели уже вытянули из канализационного колодца отца мальчика, который бросился спасать малыша, но не смог, он находится в шоковом состоянии.