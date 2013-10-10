Во Львове 3-летний ребенок провалился в канализационный колодец
12:59, 10 октября 2013Новости регионов
0
Спасатели вытянули отца
Сегодня во Львове на улице Широкой (микрорайон Левандовка) мальчик провалился в канализационный колодец.
Об этом сообщили УНИАН в ГУ ГСЧС во Львовской области.
По предварительным данным, трагедия произошла, когда мальчик вместе с отцом шел по улице и, ступив на крышку канализационного колодца, провалился внутрь. Сейчас на месте работают подразделения ГУ ГСЧС во Львовской области, спасатели проводят в канализационных коллекторах поиски ребенка.
На место прибыла бригада медиков скорой помощи.
Как уточнили в ГУ ГСЧС во Львовской области, возраст ребенка 2,5 – 3 года. Спасатели уже вытянули из канализационного колодца отца мальчика, который бросился спасать малыша, но не смог, он находится в шоковом состоянии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter