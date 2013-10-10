Житомиру могут отключить воду

Житомир оказался под угрозой отключения от водоснабжения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на сессии Житомирского городского совета сообщил заместитель Житомирского городского председателя по вопросам деятельности исполнительных органов совета Владимир Кропивницкий.

По его словам, «из-за долгов и заблокированных сегодня счетов КП «Житомирводоканал» город Житомир может остаться без водоснабжения».

При этом Кропивницкий предложил депутатам сегодня рассмотреть этот вопрос на сессии горсовета.

Он объяснил, что КП «Житомирводоканал» не получает от государства надлежащей ему субвенции по возмещению разницы в тарифах и имеет другие долги.

По этому поводу Кропивницкий предложил принять на сессии соответствующее обращение к премьер-министру Николаю Азарову и Президенту Украины Виктору Януковичу.

Этот вопрос депутаты включили в рассмотрение на сессии городского совета.

В пресс-службе КП «Житомирводоканал» УНИАН подтвердили обнародованную Кропивницким информацию.