В Донецке прошел конкурс красоты для девушек

В Донецком национальном академическом театре оперы и балета им. Соловьяненко прошел 5-й Международный конкурс красоты для девушек на колясках «Красота без ограничений - 2013».

Как передает корреспондент УНИАН, поддержать участников конкурса приехала и супруга Президента Украины Людмила Янукович, у которой сегодня день рождения.

Участницами нынешнего финала конкурса в Донецке стали 16 девушек из разных регионов Украины и стран СНГ - России, Беларуси, Молдовы. Всего в отборочных турах участвовали около 150 девушек, но те, кто приехали в Донецк – стали финалистами конкурса.

Организаторами конкурса традиционно выступили Управление по делам семьи и молодежи Донецкой облгосадминистрации, областная организация инвалидов. Организаторы подчеркнули, что целью конкурса является привлечение молодежи с инвалидностью к культурным и духовным ценностям, развитие творческих способностей инвалидов.

Открывая торжественное мероприятие, глава Донецкого областного совета Андрей Федорук подчеркнул, что все участницы этого конкурса «своим примером дают возможность людям, оказавшимся в сложных жизненных условиях, поверить в себя, дают им возможность наполнить жизнь новым смыслом».

Участницы-финалистки исполнили песни и танцы на инвалидных колясках, продемонстрировав тем самым свою огромную любовь к жизни, свою красоту и незаурядные способности. Победительницей конкурса стала Алена Онищук из города Балта Одесской области.