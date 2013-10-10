В Харькове с 8 этажа выпал и погиб 4-летний мальчик

В Харькове из окна многоэтажного жилого дома выпал 4-летний мальчик.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, чрезвычайное происшествие случилось вчера около 15.00 на территории жилого массива Салтовка.

Ребенок вышел из квартиры на лестничную клетку вместе с матерью. Когда женщина закрывала дверь, мальчик побежал по лестничной клетке вниз, однако не успел остановиться перед окном. Ребенок 2009 года рождения, разбив собою стекло, выпал из окна лестничной клетки между 9 и 8 этажами.

Пострадавшего сразу доставили в больницу, где он через 1,5 часа умер.

Данные о происшествии внесены в ЕРДР по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком). Расследование проводит милиция. Прокуратура процессуально руководит ходом расследования.

Кроме того, прокуратура проведет полную проверку условий содержания подъезда ответственными за это учреждениями.