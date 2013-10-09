В Донецке начато расследование деятельности врачей-акушеров

В Донецке по заявлению родителей новорожденного ребенка на этой неделе начато расследование деятельности врачей-акушеров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, в органы прокуратуры обратились родители новорожденного ребенка с заявлением о том, что деятельность врачей стала причиной нынешнего тяжелого состояния ребенка.

Данные по этому факту занесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего) УК Украины. В рамках досудебного расследования, которое проводит милиция, будет назначена судебно-медицинская экспертиза, на основании выводов которой будет дана оценка действиям или бездеятельности врачей.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры Ленинского района г. Донецка.

Как стало известно УНИАН из неофициальных источников, этот новорожденный ребенок в настоящее время находится в реанимационном отделении медучреждения в коматозном состоянии.