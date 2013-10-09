Одесса: сообщение о минировании больницы оказалось ложным

Сообщение о минировании Одесской областной детской клинической больницы в Одессе оказалось ложным.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского городского управления милиции, правоохранители завершили обследование территории больницы на предмет выявления заложенной взрывчатки.

«Из зданий больничного комплекса было эвакуировано более 2 тыс. человек – пациентов, медперсонала, студентов-медиков. Были проверены помещения четырех корпусов: девятиэтажного, пятиэтажного и двух двухэтажных зданий. Дирекция расположенной рядом школы предоставила свои помещения для эвакуированных детей на время проведения обследования зданий больницы», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, медицинские учреждения, находящиеся в данном районе, организовали 120 реанимационных мест на тот случай, если бы возникла необходимость размещать там пациентов детской больницы. Также готовы были принять больных и другие медучреждения Одессы. Для возможной перевозки пациентов задействовали 25 автомобилей скорой помощи.

В данный момент больница вернулась к нормальному режиму работы.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 7.40 на спецлинию «102» поступило сообщение о том, что заминирована областная детская больница.

5 сентября, 2 августа и 12 июля в милицию звонил неизвестный и сообщал, что намерен взорвать здание Приморского райсуда в Одессе, 29 июля аналогичное сообщение поступило о минировании Малиновского райсуда Одессы, 29 мая - о минировании административного здания Хаджибеевского отделения милиции Одессы. 17 мая аналогичное сообщение поступило от мужчины касательно административного здания Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, 13 мая – 3 звонка - о минировании Малиновского районного суда Одессы, Военно-медицинского клинического центра Южного региона (411-й Центральный военный клинический госпиталь) и отделения «УкрСиббанка». Все сообщения оказались ложными.

14 мая в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области сообщили, что три ложных сообщения 13 мая сделал 83-летний пенсионер.