В Киевском метро пассажир упал на рельсы

Сегодня утром из-за падения пассажира на рельсы в столичном метро на Куреневско-Красноармейской линии движение поездов было приостановлено на 3 минуты.

Как сообщила УНИАН начальник пресс-службы КП «Киевский метрополитен» Наталия Шумак, в 8.49 на станции “Героев Днепра” (в сторону центра) человек упал на рельсы. В это время поезда на станции не было. Чтобы поднять мужчину, пришлось снимать напряжение с контактного рельса.

“Этим была вызвана непродолжительная остановка движения на линии. В 8.52, когда пассажир был поднят на платформу, подали напряжение на контактный рельс и возобновили движение поездов. То есть общая задержка была 3 минуты”, - сказала Шумак.

Она сообщила, что пассажир - 1955 года рождения. “Видимых травм в результате падения он не получил, жалоб на самочувствие у него не было. Он был с запахом алкоголя, но свое падение на рельсы он объяснил головокружением и ухудшениям самочувствия”, - рассказала руководитель пресс-службы.

По ее словам, бригада скорой медицинской помощи, которая была вызвана, как это обычно делается в таких ситуациях, приехала на станцию и забрала пассажира для дальнейшего осмотра.