Во Львовской области поезд сбил 18-летнего парня

В среду, 9 октября, в 01.50 на 5 км перегона «Моршин-Стрый» Государственного территориального отраслевого объединения «Львовская железная дорога» дизель-поездом № 6427 сообщением «Ивано-Франковск – Стрый» смертельно травмирован 18-летний житель села Верчаны Самборского района Львовской области.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, задержки движения железнодорожного транспорта не было. Проводится доследственная проверка.