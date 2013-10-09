Во Львовской области поезд сбил 18-летнего парня
12:49, 09 октября 2013Новости регионов
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Проводится проверка
В среду, 9 октября, в 01.50 на 5 км перегона «Моршин-Стрый» Государственного территориального отраслевого объединения «Львовская железная дорога» дизель-поездом № 6427 сообщением «Ивано-Франковск – Стрый» смертельно травмирован 18-летний житель села Верчаны Самборского района Львовской области.
Об этом сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.
Как отмечается в сообщении, задержки движения железнодорожного транспорта не было. Проводится доследственная проверка.
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