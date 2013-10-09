В Одесской области в результате взрыва газа погиб человек

В городе Балта Одесской области в результате взрыва газа в частном жилом доме погиб один человек.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел в 23.38 8 октября.

В результате взрыва пострадал 1 человек, который умер в больнице.

В доме разрушена крыша, внутренние перегородки и окна.

Предварительная причина взрыва – нарушение правил эксплуатации газового оборудования.