В хосписах Киева планируется осуществить ремонт

В хосписах Киева при финансовой поддержке фонда «Возрождение» планируется осуществить ремонтные работы на общую сумму около 1 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Столичная власть намерена активизировать развитие паллиативной хосписной помощи. Для комплексного решения медицинских, социальных и психологических вопросов неизлечимо больных пациентов разработана общегородская концепция паллиативной и хосписной помощи в Киеве.

Сегодня в Киевской городской клинической больнице № 2 состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Департаментом здравоохранения КГГА и ВОО «Украинская лига содействия развитию паллиативной и хосписной помощи». По условиям документа всеукраинская общественная организация и столичные медики будут сотрудничать в сфере создания службы паллиативной помощи.

«Проработана концепция развития паллиативной и хосписной помощи в городе Киеве. Среди ее основных принципов – усовершенствование предоставления помощи в лечении и обслуживании тяжело больных людей, создание первого в Украине детского центра хосписной и паллиативной помощи, а также развитие службы предоставления паллиативной помощи на дому”, - сообщил заместитель председателя КГГА Виктор Корж.

По его информации, специалисты Департамента здравоохранения осуществляют экспертную оценку потенциала больниц с целью их дифференциации и создания медицинских заведений нового типа, в том числе хосписов.

По данным директора Департамента здравоохранения Виталия Мохорева, в столице ежегодно от онкологических болезней умирает около 5 тыс. человек, от СПИДа – около 250 человек, от туберкулеза – 217. Более 70% этих людей в последние дни своей жизни крайне нуждаются в паллиативной помощи.

В Департаменте здравоохранения сообщили, что в столице развернуто 125 хосписных коек, однако отсутствие хосписов для больных туберкулезом, СПИДом, хроническими неинфекционными заболеваниями в терминальных стадиях не удовлетворяет потребность жителей города в получении паллиативной и хосписной помощи. Все эти категории пациентов не получают необходимых социально-медицинских услуг в полном объеме. Также в отдельном решении нуждается вопрос предоставления паллиативной помощи детям. Прежде всего существует кадровая проблема. С целью поддержки работников хосписных отделений с декабря 2012 года городская власть направила на выплату муниципальной надбавки к должностному окладу в размере 50%. Это позволило увеличить среднюю зарплату врачей с 3665 до 6300 грн, среднего медицинского персонала - с 3300 до 4500 грн, младшего персонала - с 2300 до 3700 грн, отмечают в КГГА.