Во Львове троллейбус столкнулся с автомобилем
11:21, 09 октября 2013Новости регионов
0
Травмировались 4 пассажира
Во Львове в результате столкновения троллейбуса с автомобилем травмировались четыре пассажира троллейбуса.
Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 8 октября, в 16.13 на углу улиц Кульпарковской и Выговского.
В результате столкновения троллейбуса маршрута № 2 и легкового автомобиля «Chrysler» пострадали 4 женщины - пассажиры троллейбуса в возрасте 60-75 лет. Им была оказана медицинская помощь, две женщины от госпитализации отказались.
Причины ДТП выясняются. Проводится доследственная проверка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter