Во Львове троллейбус столкнулся с автомобилем

Во Львове в результате столкновения троллейбуса с автомобилем травмировались четыре пассажира троллейбуса.

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 8 октября, в 16.13 на углу улиц Кульпарковской и Выговского.

В результате столкновения троллейбуса маршрута № 2 и легкового автомобиля «Chrysler» пострадали 4 женщины - пассажиры троллейбуса в возрасте 60-75 лет. Им была оказана медицинская помощь, две женщины от госпитализации отказались.

Причины ДТП выясняются. Проводится доследственная проверка.