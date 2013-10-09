В Одессе проверяют сообщение о минировании детской больницы

В Одессе милиция проверяет сообщение о минировании Одесской областной детской клинической больницы.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, в 7.40 на спецлинию «102» поступило сообщение о том, что заминирована областная детская больница, расположенная на ул. Академика Воробьева.

Для проверки данного сообщения на место выехали сотрудники милиции, специалисты-взрывотехники, представители других служб.

Проводятся необходимые мероприятия, направленные на поиск взрывоопасных предметов в помещениях больницы и на прилегающей территории.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября, 2 августа и 12 июля в милицию звонил неизвестный и сообщал, что намерен взорвать здание Приморского райсуда в Одессе, 29 июля аналогичное сообщение поступило о минировании Малиновского райсуда Одессы, 29 мая - о минировании административного здания Хаджибеевского отделения милиции Одессы. 17 мая аналогичное сообщение поступило от мужчины касательно административного здания Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины; 13 мая – 3 звонка - о минировании Малиновского районного суда Одессы, Военно-медицинского клинического центра Южного региона (411-й Центральный военный клинический госпиталь) и отделения «УкрСиббанка». Все сообщения оказались ложными.

14 мая в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области сообщили, что три ложных сообщения 13 мая сделал 83-летний пенсионер.