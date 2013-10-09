Два района Киева получили 30 спецавто «Медицинская помощь»

Учреждения первичной медицинской помощи и врачи первичного звена Дарницкого и Днепровского районов Киева получили 30 специализированных легковых автомобилей «Медицинская помощь».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, в торжественном вручении машин медикам принял участие председатель КГГА Александр Попов.

Он отметил, что главная задача изменений в сфере здравоохранения – это улучшение качества и доступности медицинской помощи для пациента, а также создания надлежащих условий труда медицинских работников.

“Именно с этой целью для центров первичной медико-санитарной помощи на средства государственного бюджета закуплено 150 специализированных легковых автомобилей «Медицинская помощь». Таким образом, все центры первичной медико-санитарной помощи столицы будут обеспечены собственным автотранспортом», – сказал Попов.

В Департаменте здравоохранения объяснили, что новые автомобили марки Geely помогут медикам: осуществлять оперативную доставку анализов из амбулаторий в лаборатории, дадут возможность привозить в отдаленные районные амбулатории специалистов узких специальностей из клинико-диагностических центров, транспортировать в амбулатории пациентов, которым трудно передвигаться.

Предполагается, что вскоре новые спецмашины получат и другие районы столицы. В целом на приобретение автомобилей из госбюджета выделено 10 млн 785 тыс. грн.

В профильном департаменте отмечают, что на приобретение медицинского автотранспорта и оборудования для центров первичной медико-санитарной помощи в 2012 году за счет субвенций из государственного бюджета было получено 150 специализированных автомобилей.